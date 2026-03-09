Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о подаче иска против Еврокомиссии с целью обеспечить стабильные поставки нефти и газа до конца 2027 года. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

По словам господина Фицо, Словакия ведет борьбу с украинским президентом Владимиром Зеленским, который приостанавливает поставки топлива по нефтепроводу «Дружба», проходящему через Украину. По словам словацкого премьера, эти поставки имеют критическое значение для страны, а решение о продолжении транзита энергии закреплено решениями Европейского союза.

При этом господин Фицо обвинил президента Украины в применении шантажа против Словакии и Венгрии и раскритиковал его за попытки оправдать прекращение поставок ссылками на повреждения нефтепровода. По словам словацкого премьера, спутниковые снимки доказывают, что никаких повреждений нет, и возникшее якобы нарушение носит лишь симулятивный характер.

Роберт Фицо подчеркнул готовность своей страны прибегнуть к легитимным крайним мерам, чтобы отстоять свои энергетические интересы в конфликте с Киевом. Он назвал Владимира Зеленского растерянным лидером, который не стесняется использовать политическое давление в споре за поставки топлива.

В конце февраля Венгрия и Словакия объявили о создании комиссии по проверке состояния нефтепровода. Роберт Фицо заявил, что Украины Владимир Зеленский отказался проводить инспекцию «Дружбы» для оценки ее состояния. Будапешт грозится приостановить важные для Киева поставки через территорию страны, пока Украина не возобновит прокачку нефти по «Дружбе». Еврокомиссия допустила отправку финансовой помощи для возобновления транзита.