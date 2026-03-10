Самокаты выходят из спячки

Сезон электросамокатов в Москве стартует в ближайшие недели. Об этом “Ъ FM” сообщили представители кикшеринговых компаний. Там пояснили, что все будет зависеть от погоды. На этой неделе, например, ожидается до +11 градусов тепла. Схожая ситуация в пригородах Санкт-Петербурга — там сезон проката уже стартовал, пишет «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Если погода не испортится, то до конца месяца аренда станет доступна и в Москве, рассказал “Ъ FM” пресс-секретарь сервиса Whoosh Денис Балакирев:

«Необходимо дождаться, когда в течение дня установится преимущественно плюсовая температура, а асфальт оттает от снега и наледи. Судя по прогнозам синоптиков, подобные погодные условия придут очень скоро. По обратной связи от наших пользователей мы однозначно видим, что многие заждались возвращения электросамокатов на улицы города. Доехать на кикшеринге от дома до метро — полноценный и привычный сценарий для десятков миллионов россиян.

Отмечаем, что в прошлом году число аварий с участием самокатов нашего сервиса снизилось во всех городах присутствия в среднем наполовину. Уже достаточно давно в работе находится несколько инициатив по дополнениям в Кодекс об административных правонарушениях. Но все они в той или иной степени уточняют различные юридические нюансы, а не подразумевают каких-то новых правил».

Вместе с тем во многих районах Москвы уже пятый день наблюдаются перебои в работе мобильного интернета. В пресс-службе Whoosh надеются, что это не повлияет на старт сезона. Там добавили, что устройства компании оснащены специальными модулями, способными накапливать информацию при проблемах со связью. В «Юрент» сообщили “Ъ FM”, что их сервис — часть экосистемы МТС, которая уже находится в белых списках Минцифры. Поэтому в компании рассчитывают, что перебои с интернетом никак не скажутся на старте сезона:

«В грядущем сезоне все самокаты у нас вновь будут оснащены крупными индивидуальными номерами на передней, задней и боковой частях устройства. Эта мера положительно показала себя в прошлом сезоне, соответственно, в новом мы также эти номера оставляем. Кроме самокатов, у нас традиционно в Москве для аренды будут доступны электровелосипеды. Также мы продолжим страховать пешеходов от несчастных случаев. Максимальная страховая сумма — 900 тыс. руб. Кроме того, снова станем обучать пользователей правилам дорожного движения. Пройти тест на знание ПДД можно перед стартом поездки».

В 2025-м число аварий в России со средствами индивидуальной мобильности выросло на четверть, следует из данных ГАИ. В этом году камеры видеонаблюдения стали фиксировать нарушения велосипедистов и водителей электросамокатов, пишет “Ъ”. Кроме того, президент России Владимир Путин поручил проработать дополнительные меры контроля за СИМ. Речь, в частности, идет об ограничении движения по тротуарам. Худший сценарий для отрасли — снижение разрешенной максимальной скорости до 10 км/ч, считает основатель компании InnovaTransport Алексей Смирнов:

«Московский опыт по контролю за средствами индивидуальной мобильности и курьерами с использованием систем фото- и видеофиксации показал, что аварийность и травматичность на дорогах столицы снизилась. Снижение разрешенной скорости до 10 км/ч на тротуарах по аналогии с Санкт-Петербургом, конечно, сократит количество пользователей кикшеринга. Но при этом вырастет число владельцев частных средств мобильности, за которыми контроля пока нет.

Чтобы не допускать таких ограничений, необходима велоинфраструктура, которая пока развивается. Для кикшерингов кардинальных изменений не предвидится. А вот пользователям частных СИМ, думаю, придется регистрировать свои транспортные средства. Но как именно это сделать, решит регулятор».

Представители Whoosh и «МТС Юрент» рассказали “Ъ FM”, что в этом году постараются сохранить цены на приемлемом уровне. Так там ответили на вопрос о возможном подорожании поездок. В 2025 году компании брали за минуту аренды от 8 руб., за старт — еще 50 руб. Стоимость могла увеличиваться в зависимости от спроса и погодных условий. В пресс-службе «Яндекс Go» сообщили изданию, что расскажут обо всех тарифных изменениях, когда сезон уже начнется.

Никита Путятин