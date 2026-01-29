Московские камеры научили выявлять электросамокатчиков и курьеров на дорогах

Действующие ПДД разрешают СИМ ездить по краю проезжей части и на улицах с максимальной скоростью 60 км/ч. Таким образом, к примеру, на МКАД на электросамокате выезжать нельзя. При выявлении нарушения с помощью умных камер информация теперь передается в ситуационный центр ЦОДД, который оповещает о выехавшем на дорогу электросамокатчике или курьере ГИБДД. Штраф составляет 1–1,5 тыс. руб. Если электросамокат оборудован двигателем мощнее 0,25 кВт, то де-юре он является мопедом или мотоциклом,— в этом случае выезд на дороги разрешен без каких-либо ограничений.

Также, сообщили в ЦОДД, дорожные камеры теперь умеют выявлять в автоматическом режиме несогласованные дорожные работы. «Получив сигнал о проведении таких работ, система мгновенно передает данные в Ситуационный центр,— поясняют в ЦОДД.— Специалисты выводят предупреждение на ближайшие электронные табло и направляют на место экипаж "Дорожного патруля" для контроля безопасности. Это позволяет водителям заранее снизить скорость и безопасно перестроиться, избегая резких маневров и вторичных ДТП».

На МКАД уже несколько лет действует система инцидент-менеджмента, определяющая с помощью ИИ 15 видов нештатных ситуаций, в том числе ДТП, выходы животных, выброшенный на дорогу мусор, остановку машин посреди проезжей части, несанкционированное движение СИМ и прочие действия.

Иван Буранов