Иран заявил об ударах США и Израиля по 100 медучреждениям в стране

Как минимум 100 медицинских учреждений в Иране попали под удар США и Израиля. Погибли 11 медработников, заявила представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани.

«По данным на сегодняшний день, были атакованы 52 медпункта, 29 лечебных центров, 19 пунктов оказания экстренной медицинской помощи... Четыре машины и один вертолет скорой помощи были уничтожены»,— рассказала госпожа Мохаджерани (цитата по ТАСС).

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Тот в ответ наносит удары по Израилю и американским военным базам в Персидском заливе. К 6 марта ООН оценивала число погибших в Иране более чем в 1,1 тыс. человек. Глава Пентагона Пит Хегсет уверяет, что американские военнослужащие не наносят ударов по мирным жителям.

Подробности — в онлайн-трансляции «Ъ».