В Ростовской области в авариях с СИМ пострадали 58 человек

В 2025 году в Ростовской области в авариях с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) пострадали 58 человек, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ГИБДД.

Всего за год в регионе произошло 55 аварий. Двое человек погибли. «С начала 2026 года в России уже произошло 16 ДТП с участием СИМ, из них 8 — в Краснодарском крае и 2 — в Башкирии. 5 марта президент поручил Минтрансу и МВД «рассмотреть вопрос» введения запрета движения по тротуарам электровелосипедов и других СИМ. Предложения ведомств должны быть представлены к 1 июля»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева