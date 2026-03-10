Регионы расставили по числу аварий с СИМ

ГИБДД опубликовала годовую статистику аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) и электросамокатов (прокатных и личных). Всего за 2025 год в РФ произошло 3,2 тыс. дорожных происшествий с участием СИМ (на 26% больше, чем в 2024 году), в них погибло 68 человек и 3,38 тыс. ранено.

Наибольшее число аварий — 629 — зафиксировано в Москве, при этом столица является одним из лидеров среди регионов по темпам снижения аварийности с СИМ. Так, за год количество таких ДТП сократилось вдвое. Столичный парк прокатных электросамокатов в 2025 году увеличился до 60 тыс. штук, количество поездок выросло до 71 млн, сообщал ранее дептранс Москвы.

В пятерку лидеров по числу аварий попал также Краснодарский край — число ДТП в регионе сократилось на 2%, Санкт-Петербург — на 4,5% и Нижегородская область — на 17,5%. Наибольшая динамика наблюдается в Красноярском крае, где аварийность с СИМ сократилась в шесть раз. Ни одной аварии за год не зафиксировано в Ненецком автономном округе, Ингушетии, в республиках Алтай, Тыва, на Чукотке, а также на новых территориях. По одному ДТП за год произошло в Брянской области, Карачаево-Черкесии, Магаданской области и Чечне. А вот в Свердловской области число ДТП с электросамокатами за год выросло на 17,8%.

С начала 2026 года в России уже произошло 16 ДТП с участием СИМ, из них 8 — в Краснодарском крае и 2 — в Башкирии. 5 марта президент поручил Минтрансу и МВД «рассмотреть вопрос» введения запрета движения по тротуарам электровелосипедов и других СИМ. Предложения ведомств должны быть представлены к 1 июля.

В ряде регионов уже ведется подготовка к новому кикшеринговому сезону. Сервис аренды электросамокатов Whoosh заявил о его поэтапном запуске в Ленинградской области. Оператор пояснил, что в пригородах — Всеволожске, Мурино, Кудрово и Янино — уже сошла наледь и состояние асфальта позволяет безопасно передвигаться.

Иван Буранов