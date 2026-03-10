Израиль и США атаковали Иран. Одиннадцатый день

Катар частично открыл воздушное пространство на восемь часов для ограниченного числа пассажирских самолетов, а Бахрейн и Кувейт десятые сутки продлевают запрет полетов над своей территорией. Школа в иранском городе Хомейн подверглась атаке. Пентагон израсходовал боеприпасов на $5,6 млрд в первые два дня военной операции против Ирана. Как развиваются события в зоне ближневосточного конфликта — в онлайн-трансляции «Ъ».

15:49. Лавров обсудил с главой МИД Ирана деградацию обстановки на Ближнем Востоке из-за военной операции США и Израиля — дипведомство РФ.

15:47. Иранские военные осуществили новую ракетную атаку на базы США и Израиля — КСИР.

14:55. Правительство Индии решило не ограничивать экспорт переработанной нефти, несмотря на эскалацию на Ближнем Востоке.

14:45. ВОЗ оказывает поддержку властям Ирана после ударов по нефтехранилищам.

14:37. Трамп допустил возможность переговоров с Ираном — Fox News.

14:21. ПВО ОАЭ отражает атаку ракет и беспилотников, «запущенных со стороны Ирана», в воздух подняты истребители, сообщило минобороны страны.

14:09. ЦАХАЛ: Израиль в понедельник атаковал в Тегеране инфраструктуру штаба «Кудс».

14:00. АТОР: к вечеру 10 марта из стран Персидского залива эвакуируют 90% россиян.

13:39. Кремль не стал комментировать сообщения о передаче Россией разведданных Ирану.

13:28. Не менее 100 медучреждений в Иране попали под удары США и Израиля, заявили в иранском кабмине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Танкер для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) на терминале Negishi LNG

Фото: Yuka Obayashi / File Photo / Reuters Танкер для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) на терминале Negishi LNG

Фото: Yuka Obayashi / File Photo / Reuters

13:03. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в ходе телефонного разговора с Трампом Путин высказал свои предложения по урегулированию ситуации с Ираном. Конкретизировать предложения в Кремле не стали.

12:59. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи поблагодарил Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) после заявления о размещении ракетных систем HIMARS на территориях соседних с Ираном ближневосточных стран. «Спасибо, CENTCOM, за признание того, что вы используете территорию наших соседей для развертывания систем HIMARS против нашего населения»,— написал господин Аракчи в соцсети X.

12:56. Аэропорт иранского города Керман поврежден в результате ударов США и Израиля, сообщило агентство Tasnim.

12:32. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обещает продолжить операцию в Иране, сообщает The Times of Israel.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет авиакомпании Qatar Airways в международном аэропорту Дубая

Фото: Raghed Waked / Reuters Самолет авиакомпании Qatar Airways в международном аэропорту Дубая

Фото: Raghed Waked / Reuters

11:58. Воздушное пространство Ирака останется закрытым еще как минимум трое суток, сообщает ТАСС со ссылкой на иракских диспетчеров.

11:48. Конфликт на Ближнем Востоке привел к перекрытию поставок около пятой части мировых объемов сжиженного природного газа через Ормузский пролив, пишет Financial Times. В связи с этим СПГ-танкеры начали менять курс с Европы на Азию.

11:28. Спикер иранского парламента заявил, что Иран не стремится к прекращению огня, а намерен дать отпор.

11:18. ВВС Ирана нанесли серию ударов по НПЗ и газоперерабатывающему заводу в Хайфе, сообщает пресс-служба иранской армии.

11:03. Трамп может поддержать убийство нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, если тот не примет требования США, например, по отказу от разработки ядерного оружия, сообщает WSJ.

11:02. Интернет в Иране практически полностью отключен более 240 часов, или 10 дней, сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

11:02. Израиль зафиксировал ракетный запуск со стороны Ирана, объявлена воздушная тревога.

Фотогалерея В Иране прошла церемония присяги новому верховному лидеру Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Vahid Salemi / AP Фото: Majid Saeedi / Getty Images Фото: Vahid Salemi / AP Фото: Majid Saeedi / Getty Images Фото: Vahid Salemi / AP Фото: Vahid Salemi / AP Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images Фото: Vahid Salemi / AP Фото: Kaveh Kazemi / Getty Images Фото: Morteza Nikoubazl / NurPhoto / Getty Images Следующая фотография 1 / 14 Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Vahid Salemi / AP Фото: Majid Saeedi / Getty Images Фото: Vahid Salemi / AP Фото: Majid Saeedi / Getty Images Фото: Vahid Salemi / AP Фото: Vahid Salemi / AP Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images Фото: Vahid Salemi / AP Фото: Kaveh Kazemi / Getty Images Фото: Morteza Nikoubazl / NurPhoto / Getty Images Смотреть

11:02. За первые 10 дней американской операции «Эпическая ярость» против Ирана были поражены более 5 тыс. целей. Удары наносятся по военным объектам и связанной с ними инфраструктуре, заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

10:37. Минобороны Турции сообщило о размещении ЗРК Patriot в провинции Малатья на юго-востоке страны.

10:37. Удары США и Израиля по объектам топливной инфраструктуры привели к загрязнению воздуха в Тегеране; это экологическое преступление, заявили в кабмине Ирана.

10:36. Любая арабская или европейская страна с завтрашнего дня получит право на проход судов через Ормузский пролив, если вышлет американских и израильских послов — заявление КСИР.

10:11. Советники Дональда Трампа предлагают ему разрабатывать план завершения конфликта с Ираном, опасаясь негативных политических последствий для президента США, пишет The Wall Street Journal.

9:48. Иран нанес ракетный удар по военной базе США Харир в Иракском Курдистане, сообщает КСИР.

9:24. Правительство Индии ищет варианты безопасного провода через Ормузский пролив для 36 судов под индийским флагом, пишет газета The Hindustan Times.

9:23. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану усилением военных ударов, если Тегеран не прекратит мешать транзиту нефти через Ормузский пролив. Трамп заявил, что в таком случае удары станут «в 20 раз сильнее».

9:09. Президент США Дональд Трамп считает, что конфликт с Ираном может закончиться в ближайшее время — CNN.

9:03. Бахрейн и Кувейт продлевают запрет полетов над их территорией десятые сутки.

9:02. Азербайджан отправил 25 т гуманитарной помощи Ирану, сообщило МЧС Азербайджана.

9:01. Школа в иранском городе Хомейн подверглась атаке, сообщает агентство Fars.

9:00. Катар частично открыл воздушное пространство на восемь часов для ограниченного числа пассажирских самолетов, сообщает ТАСС.

8:59. В первые два дня военной операции против Ирана Пентагон израсходовал боеприпасов на $5,6 млрд, сообщает The Washington Post.