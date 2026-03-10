ФАС уточнила позицию по запрету рекламы в Telegram и YouTube

Если в России будет принято решение о блокировке YouTube, VPN-сервисов, Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), реклама на этих ресурсах будет запрещена. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«Ответственность за такое нарушение несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель, — заявили в ведомстве. — В случае принятия решения о блокировке "Инстаграм" и "Фейсбук" (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), "Ютуб", "ВПН-сервисов", "Телеграм" и "Вотсап", реклама на этих ресурсах будет запрещена».

На прошлой неделе в ФАС заявили «Ъ», что считают незаконным размещение рекламы в Telegram в связи с ограничениями сервиса Роскомнадзором. Также служба назвала нелегальным размещение рекламы в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и YouTube. Роскомнадзор фактически согласился с позицией ФАС, назвав ее мотивировку «исчерпывающей». В Госдуме при этом указывали, что запрет на рекламу в мессенджерах неправомерен, пока платформы официально не признаны экстремистскими либо террористическими и пока их работа не запрещена на территории РФ.

В тот же день, 6 марта, ФАС возбудила дело в отношении блогера из-за рекламы на YouTube. Почему было начато производство по делу, несмотря на отсутствие официального решения о запрете YouTube, в ФАС не объясняли.