В Госдуме потребовали от Роскомнадзора более исчерпывающего ответа по Telegram
В России нельзя запретить рекламу в Telegram до тех пор, пока мессенджер не будет признан либо экстремистским, либо террористическим ресурсом и пока его работа не будет официально запрещена на территории России. Об этом заявил «Подъему» первый зампред комитета Госдумы по информполитике Александр Ющенко.
Александр Ющенко
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Давайте исходить из буквы закона. А то, что РКН привык отвечать словом "исчерпывающе", у них на все вопросы — "исчерпывающе", что мы будем домысливать за них? — сказал депутат Ющенко.— Дайте четкое разъяснение!»
Другой замглавы комитета Олег Матвейчев сообщил изданию, что «это все» ни в Думе, ни комитетом не обсуждается.
Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что на фоне ограничений сервиса Роскомнадзором (РКН) размещение рекламы в Telegram незаконно. В РКН на просьбу о комментарии заявили об «исчерпывающих разъяснениях ФАС».