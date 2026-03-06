ФАС возбудила дело в отношении блогера из-за рекламы на YouTube

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении блогера Александры Посновой о нарушении закона о рекламе. Поводом стала реклама ореховых батончиков на YouTube-канале. Это следует из опубликованного блогером определения ведомства.

Речь идет о видеоролике от 21 января. ФАС получила письмо о признаках нарушения законодательства от Роскомнадзора. По словам Александры Посновой, в документе служба указала на то, что доступ к YouTube в России «формально ограничен, замедлена скорость работы серверов».

«Мы будем это опровергать, доказывать, подкреплять все документы. Из аргументов то, что ФАС не доказала факт ограничения доступа к YouTube в определении»,— сказала блогер в голосовом сообщении в Telegram-канале.

5 марта ФАС сообщила «Ъ», что считает незаконным размещение рекламы в Telegram, WhatsApp и YouTube. В тот же день ведомство направило блогеру Марии Лоскутовой определение о возбуждении дела из-за рекламы фитнес-платформы в Telegram-канале, сообщил ее супруг.

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Александр Ющенко заявил, что в России нельзя запретить рекламу в Telegram до тех пор, пока мессенджер не будет признан экстремистским или террористическим ресурсом в России.