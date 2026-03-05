ФАС посчитала рекламу в Telegram незаконной

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает незаконным размещение рекламы в мессенджере Telegram на фоне ограничений сервиса Роскомнадзором, рассказали “Ъ” в ведомстве. Служба также считает незаконным размещение в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и YouTube.

«В соответствии с законодательством не допускается распространение рекламы на информационных ресурсах, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, а также доступ к которым ограничен»,— сказали в ФАС.

«В связи с принятием мер по ограничению доступа к социальным платформам Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), видеохостингу YouTube, VPN-сервисам, мессенджерам Telegram и WhatsApp ФАС России усматривает в размещении рекламных интеграций на этих площадках признаки нарушения рекламного законодательства, ответственность за которое несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель»,— пояснили в службе.

С 1 сентября 2025 года в силу вступили поправки к законодательству о запрете размещения рекламы на платформах, которые признаны экстремистскими или нежелательными организациями или заблокированы в РФ. Запрет касается любого вида рекламы, в том числе нативной и бартерной. Штрафы для физлиц составляют 2,5 тыс. руб. за интеграцию, для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — 20 тыс. руб., для юридических — до 500 тыс. руб. Ответственность распространяется и на рекламодателей, и на рекламораспространителей.

Ранее “Ъ” писал, что в начале февраля Роскомнадзор усилил меры по замедлению Telegram. Тогда в мессенджере начались проблемы с загрузкой мультимедиа в РФ: под ограничения попали такие форматы, как «кружочки», голосовые сообщения, истории, фото- и видеоматериалы. Регулятор заявлял, что продолжит ограничивать мессенджер, если он не разместит серверы в стране и не будет «исполнять российское законодательство».

Варвара Полонская