ЦАХАЛ не подтвердил информацию об ударах Ирана по НПЗ на севере Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не подтвердила заявление Ирана о нанесении им ударов по НПЗ и газоперерабатывающему заводу в израильской Хайфе. Представитель ЦАХАЛа назвал эту информацию «фантазией» и пояснил, что за сегодняшний день никаких обстрелов зафиксировано не было.

«Это сообщение (иранских военнослужащих.—"Ъ") можно внести в список фантазий пресс-службы КСИР (Корпус стражей исламской революции) и иранской армии. ВВС Ирана в израильском небе не было, и я уверена, что не появится. Сегодня даже не было обстрелов в сторону Хайфы, а при последнем ракетном обстреле в городе не упало даже осколков»,— заявил ТАСС официальный представитель ЦАХАЛа.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Исламская Республика наносит ответные удары по Израилю и американским военным базам в Персидском заливе. 7 марта Иран заявил об атаке на НПЗ в израильской Хайфе. Сегодня, по данным КСИР, беспилотники ударили по нефтеперерабатывающему заводу, газовому предприятию и резервуарам с топливом в Хайфе.

