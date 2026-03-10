Иран заявил об ударах по топливной инфраструктуре в израильской Хайфе

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), газовое предприятие и резервуары с топливом в израильской Хайфе подверглись атаке беспилотников Ирана. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции в Telegram-канале.

7 марта Иран уже наносил удар твердотопливными баллистическими ракетами Khaibershekan по НПЗ в Хайфе в ответ на удары Израиля по иранской нефтяной инфраструктуре. Ночью 8 марта США и Израиль атаковали пять нефтяных объектов в Тегеране и его окрестностях, погибли четыре человека.

Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Исламская Республика наносит ответные удары по Израилю и американским военным базам в Персидском заливе.