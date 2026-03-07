Иран заявил об ударе по НПЗ в израильской Хайфе

Иранская армия ударила твердотопливными баллистическими ракетами Khaibershekan по нефтеперерабатывающему заводу в израильской Хайфе. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции. Атака была совершена в ответ на удар США и Израиля по нефтебазе на юге Тегерана, следует из заявления КСИР.

Удар по НПЗ в Хайфе был нанесен во время 27-й волны атак КСИР на американские и израильские объекты. Иранская армия также атаковала американский военный штаб в Дубае и склады США в порту Салман в Бахрейне.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ исламская республика стала наносить удары по Израилю и американским военным объектам в регионе, в том числе в ОАЭ, Катаре, Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии. 2 марта КСИР заявлял о 40 погибших и 60 пострадавших при ударе Ирана по Хайфе.