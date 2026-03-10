Bloomberg: ослабление нефтяных санкций США против России затронет поставки в Индию

Американские власти готовы ослабить антироссийские нефтяные санкции из-за обострения на Ближнем Востоке, однако послабления будут ограниченными. США проинформировали европейских партнеров, что готовы частично снять ограничения для российских поставок в Индию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«США заявили партнерам в Европе, что возможное ослабление американских ограничительных мер против нефтяного сектора России коснется, в основном, поставок в Индию», — указано в публикации агентства.

В понедельник президент США Дональд Трамп допустил ослабление санкций для снижения цен на нефть. Он не привел подробностей, но заявил, что уже обсудил тему с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что эта тема «сколь-нибудь детально» не обсуждалась во время их последнего телефонного разговора.

Ранее США выдали Индии временное разрешение на закупку российской нефти: в течение месяца Нью-Дели может закупать сырье, уже загруженное в танкеры.