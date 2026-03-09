Urals взяла курс на Индию

Россия может почти вдвое увеличить поставки нефти в Индию после того, как США выдали лицензию индийским НПЗ на покупку отгруженного на танкеры сырья, считают аналитики. Индия заинтересована в дополнительных объемах из-за перебоев с поставками из стран Ближнего Востока, и дисконты на российское сырье в стране уже превратились в премии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нефтеперерабатывающий завод компании Bharat Petroleum Corporation Ltd. в Мумбаи

Фото: Punit Paranjpe / Reuters Нефтеперерабатывающий завод компании Bharat Petroleum Corporation Ltd. в Мумбаи

Фото: Punit Paranjpe / Reuters

Выдача США разрешения Индии на закупку российской нефти может позволить РФ нарастить поставки в страну почти вдвое, считают аналитики Kpler. По их данным, в последние месяцы Индия импортировала около 1 млн баррелей в сутки (б/с), но в условиях перебоев с поставками из Ближнего Востока отгрузки могут вырасти до 1,8–2 млн б/c.

Министр финансов США Скотт Бессент 6 марта сообщил, что ведомство выдало Индии 30-дневную лицензию на закупку российской нефти, которая уже находится в танкерах. Речь идет о сырье, которое загружено на судно до 12:01 по восточному времени США (20:01 мск) 5 марта. Операции разрешены до 4 апреля. Члены Конгресса США от Демократической партии потребовали от президента Дональда Трампа отменить это решение, назвав меру «опасной и контрпродуктивной».

Выдача лицензии стала вынужденной реакцией Вашингтона на военные действия на Ближнем Востоке и последовавший рост нефтяных котировок.

У Индии на Саудовскую Аравию, Ирак, ОАЭ и Кувейт суммарно приходится около 55% поставок сырья. А блокировка Ормузского пролива, через который проходит почти половина этих объемов, поставила индийскую энергетическую безопасность под угрозу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Разрешение США дает Индии краткосрочную передышку, не устраняя зависимость страны от ближневосточной нефти, которую Kpler оценивает в 2,6 млн б/с. Рост спроса на российское сырье при этом может сопровождаться сокращением скидок и появлением премий на оперативные поставки, считают аналитики. Как сообщали Bloomberg и Reuters, трейдеры начали продавать российскую нефть Urals с премией в $4–5 к Brent с доставкой в марте и апреле. При этом частные индийские НПЗ опасаются вторичных санкций и ограничений ЕС на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, что может сдержать закупки, указывают в Kpler.

По оценке Kpler, на 6 марта в море находятся танкеры с примерно 130 млн баррелей российского сырья, часть из которых расположена в Индийском океане, у Суэцкого канала, а также возле Сингапура. Многие из этих судов столкнулись с задержками из-за санкций и в результате оказались заблокированы на транзитных маршрутах в Азию, поясняют аналитики. Подписание новых контрактов с российскими продавцами позволит индийской стороне быстро перенаправить российские объемы, уже находящиеся в море.

Старший аналитик по нефтегазовому сектору «Эйлер» Андрей Полищук полагает, что переориентация уже находящихся в море партий в сторону Индии может занять около месяца в зависимости от потребностей российских НПЗ.

Руководитель центра по аналитике российских акций «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин считает, что основными бенефициарами станут трейдеры, уже выкупившие нефть, так как большинство сделок фиксируется в портах отгрузки. По оценке Андрея Полищука, в сложившихся условиях дисконт на Urals будет стремительно сокращаться. «При затяжном конфликте скидки в индийских портах могут обнулиться, сохраняясь лишь в портах отгрузки за счет логистического плеча»,— полагает он.

По данным S&P Global Commodities at Sea (CAS), в феврале Россия сократила морской экспорт нефти на 4% месяц к месяцу, до 3,4 млн б/с, при этом поставки в Индию упали на 43%, до 503 тыс. б/с, а в Китай — на 7%, до 1,1 млн б/с. При этом объемы поставок в Сингапур, один из крупнейших перевалочных центров, выросли в 2,4 раза, до 413 тыс. б/с, а объемы перевозок на судах с неизвестными пунктами назначения увеличились в 2,3 раза, до 563 тыс. б/с.

Вице-премьер Александр Новак заявлял, что России готова к увеличению поставок сырья в Китай и Индию. Последняя, по его словам, из-за кризиса в Ормузском проливе стала более заинтересована в закупках российской нефти.

Александр Новак, вице-премьер, март 2026 года, «Интерфакс»: «Наша нефть востребована. Будут покупать — будем продавать».

Другие крупные импортеры нефти также могут принять меры для улучшения баланса рынка из-за военного конфликта на Ближнем Востоке. По данным Financial Times (FT), страны G7 обсуждают возможный вариант высвобождения запасов сырья. По словам одного из источников, некоторые американские чиновники считают целесообразным совместное высвобождение 300–400 млн баррелей. А Китай, считают опрошенные Platts аналитики, может возобновить импорт нефти из США после девятимесячной приостановки, несмотря на действие импортных пошлин в размере 20%.

По словам Кирилла Бахтина, при сохранении блокады Ормузского пролива высвобождение 300–400 млн баррелей способно стабилизировать рынок лишь на срок до месяца, а в долгосрочной перспективе проблема дефицита останется актуальной, тем более что в будущем возникнет необходимость восполнения потраченных резервов.

Ольга Семеновых