Песков: Путин и Трамп детально не обсуждали снятие санкций с экспорта нефти из России

Тема снятия санкций США с экспорта российской нефти детально не обсуждалась в разговоре президентов Владимира Путина и Дональда Трампа накануне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сколь-нибудь детально эта тема не фигурировала, хотя как последствия для мировой экономики — да, это всем хорошо известно, хорошо известны и Трампу, и Путину», — сказал Дмитрий Песков во время брифинга 10 марта.

Следом господин Песков отметил: «Конечно, те действия, которые предпринимались Соединенными Штатами, имеется в виду по ограничениям по нефти, связаны с попытками стабилизировать ситуацию на глобальных энергорынках на фоне ситуации в Персидском заливе».

Вскоре после телефонного разговора 9 марта Дональд Трамп заявил, что США могут снять санкции с некоторых стран для стабилизации цен на нефть. «А потом, кто знает, возможно, нам не придется вводить их снова — ведь будет так спокойно», — сказал президент США во время пресс-конференции в Белом доме. О каких странах идет речь, он не сообщил.