The Times of Israel: Израиль впервые атаковал нефтяную инфраструктуру в Иране

ВВС Израиля ударили по нефтяной инфраструктуре в Тегеране. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильских чиновников. Это первый случай с начала военной операции Израиля, когда еврейское государство атаковало иранские нефтяные объекты, пишет газета.

Армия обороны Израиля заявила о начале новой волны атак на объекты в Тегеране. За последние 48 часов израильские военнослужащие нанесли более 300 ударов по целям в Иране и более 170 — по целям группировки «Хезболла» в Ливане, следует из заявления ЦАХАЛа.

Корпус стражей исламской революции заявил об ударе по нефтеперерабатывающему заводу в израильской Хайфе в ответ на атаку США и Израиля на нефтебазу на юге Тегерана. США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ исламская республика стала наносить удары по Израилю и американским военным объектам в регионе, в том числе в ОАЭ, Катаре, Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии.