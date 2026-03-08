В Иране заявили об ударах США и Израиля по пяти нефтяным объектам

США и Израиль ночью нанесли удары по пяти нефтяным объектам в Тегеране и его окрестностях, четыре человека погибли. Об этом государственному телевидению Ирана сообщил генеральный директор Национальной иранской компании по распределению нефтепродуктов Керамат Вейскарами.

«Вчера вечером четыре нефтебазы и центр транспортировки нефтепродуктов в Тегеране и Альборзе были атакованы вражеской авиацией»,— сказал Керамат Вейскарами (цитата по AFP). Из-за атак погибли четверо сотрудников компании, в том числе два водителя бензовозов, сообщил он. По словам господина Вейскарами, на иранских нефтехранилищах сейчас есть достаточные запасы бензина.

28 февраля США и Израиль атаковали Иран, в ответ Исламская Республика ударила по Израилю и американским военным базам в Персидском заливе. 7 марта ВВС Израиля впервые атаковали нефтяную инфраструктуру в Иране. В ответ на удары США и Израиля по нефтебазе на юге Тегерана Иран атаковал НПЗ в израильской Хайфе.