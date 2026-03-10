Мэр Ярославля прокомментировал драку в ТЦ «Аура»

Мэр Ярославля Артем Молчанов поручил провести встречу с представителями торговых центров по вопросу обеспечения безопасности после драки в ТЦ «Аура». Об этом господин Молчанов сказал на открытом совещании в мэрии.

«Обеспечение безопасности — общая совместная работа, которая должна проводиться не только полицией, но и предприятиями города. Вчерашний случай в "Ауре" вызывает недоумение. На мой взгляд, необходимо представителей крупных торговых центров пригласить и провести совместно с полицией встречу для того, чтобы предпринять меры для наведения порядка. Вся территория города должна находиться под контролем, у каждого — своя сфера ответственности. Территория ТЦ также должна быть безопасной»,— сказал мэр.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что вечером 9 марта в социальных сетях стали появляться видеозаписи драк в ТЦ «Аура», в которых принимали участие в том числе молодые люди с лицами, закрытыми шарфами. По предварительным данным, группа несовершеннолетних применила насилие в отношении ряда граждан. В результате их действий пострадали четыре человека, которые также являются несовершеннолетними. Нападавшие грубо нарушили общественный порядок. Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудил следственный отдел по Кировскому району Ярославля по указанию и. о. руководителя регионального СУ СКР.

Алла Чижова