Возбуждено уголовное дело о массовой драке в ТЦ «Аура» в Ярославле

В Ярославле Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц» (ч. 2 ст. 213 УК РФ) после драки подростков в торговом центре «Аура». Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Фото: Скриншот видеозаписи драки в ТЦ «Аура»

По предварительным данным, 9 марта группа несовершеннолетних в ТЦ «Аура» применила насилие в отношении ряда граждан. В результате их действий пострадали четыре человека, которые также являются несовершеннолетними. Нападавшие грубо нарушили общественный порядок. Уголовное дело возбудил следственный отдел по Кировскому району Ярославля по указанию и. о. руководителя регионального СУ СКР.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что вечером 9 марта в социальных сетях стали появляться видеозаписи столкновений в торговом центре, в которых принимали участие в том числе молодые люди с лицами, закрытыми шарфами. На одной из записей человека избивают ногами, он падает на пол. При этом в торговом центре находится много других посетителей. На другой записи группа молодых людей бежит в сторону ТЦ.

«В настоящее время следователями продолжается проведение комплекса следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, принимаются меры к установлению фигурантов и их задержанию»,— сообщили в региональном следственном управлении СКР.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в феврале председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на трех подростков около ТЦ «Аура» 31 января, конфликт начался внутри торгового центра. Ситуация обсуждалась на заседании Ярославской областной думы во время отчета начальника УМВД Алексея Школкина. Депутат Елена Кузнецова заявила о «нападении неонацистов», на что глава полиции ответил, что подозреваемые установлены и задержаны.

Торговый центр «Аура» площадью около 120 тыс. кв. м расположен в центре Ярославля. Он работает с 2013 года. ТЦ принадлежит ООО «Ярренинвест», выручка которого в 2024 году составила 1 млрд руб. В марте «Ярренинвест» сменил владельца с ООО «Десна Санкт-Петербург» (дочка турецкой Desna Gayrimenkul Yatirim Anonim Sirketi) на ООО «Гранд лайн – центр».

Антон Голицын