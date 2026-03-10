КДК признал обоснованным удаление Вахании в матче «Ростова» и «Краснодара»

Судейский корпус признал правомерным удаление футболиста «Ростова» Ильи Вахании в матче против «Краснодара». Решение принято большинством голосов после рассмотрения обращения клуба и контрольно-дисциплинарного комитета, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Инцидент произошел на 95-й минуте встречи, проходившей под судейством Антона Фролова в рамках 19-го тура Российской Премьер-лиги. Как ранее писал «Ъ-Ростов», донской клуб обжаловал красную карточку. Однако, по мнению арбитров, контакт руки защитника с мячом являлся наказуемым нарушением. Судьи мотивировали свое решение тем, что рука футболиста была отставлена от тела, что сделало его силуэт неестественно увеличенным.

Кроме того, эксперты установили, что в данном эпизоде присутствовали признаки лишения соперника очевидной возможности поразить ворота. После мощного удара мяч направлялся в незащищенную вратарем зону, а расположение защитников не позволяло остановить его полет к воротам.

Константин Соловьев