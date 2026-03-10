КСИР пригрозил заблокировать нефтяной экспорт США и их союзников

Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал Сардар Наини, заявил, что Иран не позволит США и их союзникам вывезти «ни одного литра нефти» из региона.

«Все их судорожные попытки снизить и взять под контроль цены на нефть и газ будут временными и безрезультатными»,— заявил господин Наини (цитата по Tasnim).

Представитель КСИР добавил, что инициатива на поле боя — за Ираном, и решать вопрос об окончании войны будет Тегеран. «Трамп не хочет, чтобы американцы узнали, что вся военная инфраструктура США в Персидском заливе уничтожена. Почти 10 сверхсовременных радаров США по всему региону уничтожены. Множество дорогих ваших беспилотников уничтожены иранской ПВО»,— добавил господин Наини.

Президент Дональд Трамп вчера утверждал обратное. По его словам, у исламской республики не осталось «ни флота, ни связи, ни военно-воздушных сил», и война в Иране «почти закончена».