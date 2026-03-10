В Еврокомиссии отчитались о подорожании газа на 90%

Цены на природный газ в Евросоюзе подорожали почти на 90% из-за конфликта в Иране. Стоимость нефти выросла примерно на 40%, заявил на пресс-конференции еврокомиссар по вопросам реализации и упрощения законодательства Пьер Граменья.

Господин Граменья, впрочем, уточнил, что до обострения ситуации на Ближнем Востоке цены на газ находились на очень низком уровне — и этим частично обусловлен настолько резкий рост стоимости сырья.

Еврокомиссар добавил, что европейские акции с начала конфликта подешевели примерно на 9%. Вместе с тем, отметил Пьер Граменья, евро несколько ослаб по отношению к доллару — примерно на 2%.

«До начала геополитической турбулентности инвесторы были настроены позитивно в отношении перспектив роста экономики ЕС... Конфликт на Ближнем Востоке временно — и я подчеркиваю, временно — приглушил этот позитивный тренд»,— заявил он во время пресс-конференции. В первую очередь это связано с тем, что Европа сильно зависит от цен на энергоносители, а конфликт, очевидно, усугубляет эту зависимость, объяснил еврокомиссар.

Стоимость апрельских фьючерсов на природный газ на хабе TTF в Нидерландах 27 февраля торговались на уровне €31,9 за 1 МВт·ч. На момент закрытия торгов 9 марта цена составила €56,4 за МВт·ч.