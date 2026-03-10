Трамп не исключил, что США навсегда снимут нефтяные санкции после войны в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон собирается снимает санкции в отношении некоторых стран, пока ситуация на нефтяном рынке не наладится. Это связано с конфликтом на Ближнем Востоке, который затронул Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок энергоносителей.

«Мы также отменяем некоторые санкции, связанные с нефтью, чтобы снизить цены... А потом, кто знает, возможно, нам не придется вводить их снова — ведь будет так спокойно»,— заявил господин Трамп во время пресс-конференции (трансляцию ведет YouTube-канал Белого дома).

До этого США выдали Индии временное разрешение на закупку нефти из России. В течение 30 дней Нью-Дели может закупать сырье, которое уже загружено в танкеры. Позже министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон может продолжить снимать ограничения с российской нефти из-за дефицита сырья на мировом рынке. Впрочем, министр энергетики Крис Райт позже заявил, что Вашингтон не намерен отказываться от санкционной политики в отношении России, и заверил, что снятие ограничений с Москвы — это «просто прагматичная краткосрочная мера».

О ситуации на нефтяном рынке — в материале «Ъ» «Brent наливают по сто».