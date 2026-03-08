Минэнерго США исключило отказ от санкционной политики в отношении России

США не намерены отказываться от политики санкций в отношении России, заявил министр энергетики Крис Райт. Так он прокомментировал решение Вашингтона предоставить Индии 30-дневную лицензию на закупку российской нефти.

Министр энергетики США Крис Райт

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / File Photo / Reuters Министр энергетики США Крис Райт

«Это просто прагматичная мера, которая будет краткосрочной. Никаких изменений политики в отношении России»,— сказал господин Райт в эфире Fox News. Цель выдачи лицензии Индии — «подавить страх нехватки нефти» и уменьшить опасения на рынках, добавил министр.

Минфин США выдал Индии лицензию на закупку российской нефти, которая уже загружена в танкеры. Операции разрешены до 4 апреля. При этом Вашингтон ожидает, что Нью-Дели увеличит закупки американской нефти, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

В августе 2025 года США ввели дополнительные пошлины в размере 25% на товары из Индии из-за закупок российской нефти. В феврале 2026-го США и Индия подписали рамочное соглашение о взаимовыгодной торговле. Индия обязалась отказаться от покупки российской нефти, а США — отменить пошлины на некоторые индийские самолеты и авиационные комплектующие.