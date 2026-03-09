Цене на нефть предсказали рост до $215 за баррель. Главное
После возобновления торгов после выходных 7-8 марта цена на нефть марки Brent, мировой эталон, подскочила выше $100 за баррель. За прошедшую неделю она выросла на 37%. Прогнозируется рост цен до исторического рекорда — $215 за баррель. В Европе цены на природный газ, который обычно поставляется в больших объемах в сжиженном виде из стран Персидского залива, на 92% выше, чем до начала атаки США и Израиля на Иран. Подробнее — в материале «Ъ».
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Нефть
- Цена на нефть пробила $100 впервые с 2022 года. Стоимость нефти марки WTI выросла до $104,61, а Brent — выше $102 за баррель на фоне военных действий. Спред Brent (разница между ближайшими контрактами) резко расширился до $5,49, что указывает на острый дефицит. Со 2 марта — с начала прошлой недели — цены выросли на 37%, пишет The Economist.
- Помимо Ирана, атакам подверглись объекты Саудовской Аравии (крупнейший НПЗ Ras Tanura и нефтяное месторождение Shaybah), что усугубляет дефицит предложения.
- Крупные производители (ОАЭ, Кувейт, Ирак) сокращают добычу, поскольку Ормузский пролив (ключевой маршрут для танкеров) фактически закрыт, а хранилища переполнены.
- Президент США Дональд Трамп угрожает расширить удары по Ирану. При этом резкий рост цен на бензин внутри США создает политические проблемы для его партии на предстоящих выборах.
- Китай приказал своим крупнейшим НПЗ прекратить экспорт дизеля и бензина. Южная Корея рассматривает возможность введения потолка цен на нефть впервые за 30 лет.
- Министры финансов G7 проведут экстренные переговоры, чтобы рассмотреть возможность совместного высвобождения нефти из стратегических запасов через Международное энергетическое агентство.
- Некоторые американские чиновники выступают за скоординированную продажу 300–400 млн баррелей из резервов 32 стран-членов МЭА (общий объем резервов — 1,2 млрд баррелей), чтобы сбить цены.
- Группы ЕС по координации поставок нефти и газа встретятся в четверг, 12 марта, для мониторинга влияния кризиса на энергобезопасность. Все страны-члены ЕС обязаны иметь запасы нефти, покрывающие 90 дней потребления.
- Страны ОПЕК+ на встрече 1 марта 2026 года договорились увеличить добычу нефти на 206 тыс. баррелей в сутки (б/с) в апреле, продолжая постепенный отказ от добровольных ограничений.
- Цена нефти может достичь около $215 за баррель — такого уровня она еще никогда не достигала с учетом инфляции, пишет The Wall Street Journal. По оценке издания, это возможно, если Ормузский пролив надолго окажется закрытым для поставок нефти с Ближнего Востока.
- «Это очень малая цена за безопасность и мир для США и всего мира. Только дураки могут думать иначе»,— написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social о росте цен на нефть.
Газ
- Европейские цены на газ (голландский TTF) подскочили на 30% в понедельник, 9 марта, продолжив рекордный рост прошлой недели. С 28 февраля — начала атаки США и Израиля на Иран — цены на СПГ выросли на 92%.
- Европа выходит из зимы с практически пустыми хранилищами, пишет Bloomberg. Из-за сбоя ближневосточных поставок (через Ормузский пролив) Европе придется конкурировать с Азией за ограниченный объем сжиженного природного газа.
- Американские фьючерсы на природный газ также выросли, достигнув максимума за месяц. Аналитики из Rabobank считают, что сбои в поставках по всей энергетической цепочке могут продлиться около трех месяцев.
- В связи с кризисом специальные группы ЕС по координации поставок газа соберутся в четверг, 12 марта, для оценки ситуации и координации мер реагирования.