Цене на нефть предсказали рост до $215 за баррель. Главное

После возобновления торгов после выходных 7-8 марта цена на нефть марки Brent, мировой эталон, подскочила выше $100 за баррель. За прошедшую неделю она выросла на 37%. Прогнозируется рост цен до исторического рекорда — $215 за баррель. В Европе цены на природный газ, который обычно поставляется в больших объемах в сжиженном виде из стран Персидского залива, на 92% выше, чем до начала атаки США и Израиля на Иран. Подробнее — в материале «Ъ».

Нефть

Цена на нефть пробила $100 впервые с 2022 года. Стоимость нефти марки WTI выросла до $104,61, а Brent — выше $102 за баррель на фоне военных действий. Спред Brent (разница между ближайшими контрактами) резко расширился до $5,49, что указывает на острый дефицит. Со 2 марта — с начала прошлой недели — цены выросли на 37%, пишет The Economist.

Помимо Ирана, атакам подверглись объекты Саудовской Аравии (крупнейший НПЗ Ras Tanura и нефтяное месторождение Shaybah), что усугубляет дефицит предложения.

Крупные производители (ОАЭ, Кувейт, Ирак) сокращают добычу, поскольку Ормузский пролив (ключевой маршрут для танкеров) фактически закрыт, а хранилища переполнены.

Президент США Дональд Трамп угрожает расширить удары по Ирану. При этом резкий рост цен на бензин внутри США создает политические проблемы для его партии на предстоящих выборах.

Китай приказал своим крупнейшим НПЗ прекратить экспорт дизеля и бензина. Южная Корея рассматривает возможность введения потолка цен на нефть впервые за 30 лет.

Министры финансов G7 проведут экстренные переговоры, чтобы рассмотреть возможность совместного высвобождения нефти из стратегических запасов через Международное энергетическое агентство.

Некоторые американские чиновники выступают за скоординированную продажу 300–400 млн баррелей из резервов 32 стран-членов МЭА (общий объем резервов — 1,2 млрд баррелей), чтобы сбить цены.

Группы ЕС по координации поставок нефти и газа встретятся в четверг, 12 марта, для мониторинга влияния кризиса на энергобезопасность. Все страны-члены ЕС обязаны иметь запасы нефти, покрывающие 90 дней потребления.

Страны ОПЕК+ на встрече 1 марта 2026 года договорились увеличить добычу нефти на 206 тыс. баррелей в сутки (б/с) в апреле, продолжая постепенный отказ от добровольных ограничений.

Цена нефти может достичь около $215 за баррель — такого уровня она еще никогда не достигала с учетом инфляции, пишет The Wall Street Journal. По оценке издания, это возможно, если Ормузский пролив надолго окажется закрытым для поставок нефти с Ближнего Востока.

«Это очень малая цена за безопасность и мир для США и всего мира. Только дураки могут думать иначе»,— написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social о росте цен на нефть.

Газ