Семь иранских футболисток сбежали из команды, опасаясь смертной казни

9 марта семь спортсменок женской сборной Ирана покинули расположение национальной команды, сообщает CNN Sports. Пять из них находятся под охраной австралийской полиции и уже обратились за политическим убежищем. Что стало еще с двумя, пока неизвестно.

CNN Sports утверждает, что после игры со сборной Филиппин 8 марта минимум три футболистки показывали международный жест о помощи в автобусе. Окружившие машину болельщики просили полицию спасти девушек. Также сообщается, что с командой хотел пообщаться президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж, но ему не дали визу.

Ранее Дональд Трамп обратился к австралийскому премьер-министру Энтони Албанизу с просьбой предоставить убежище иранским футболисткам. По мнению президента США, Австралия «совершает ужасную гуманитарную ошибку», позволяя им покинуть страну и вернуться в Иран, «где их, скорее всего, убьют». «Не совершайте ошибку, господин премьер-министр, дайте убежище,— написал Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.— США примут их, если вы этого не сделаете!»

Иранские футболистки были названы ведущим государственного телевидения Мохаммедом Резой Шахбази «предательницами военного времени» после того, как они отказались исполнять государственный гимн перед стартовым матчем турнира. Перед вторым матчем иранки уже пели гимн, параллельно отдавая честь. По мнению правозащитников, также указавших на различные методы давления на команду, по возвращении в Иран спортсменкам может грозить смертная казнь.

Подробнее о скандале с участием женской сборной Ирана по футболу — в материале «Ъ» «Непоющая женщина — горе в стране».

Арнольд Кабанов