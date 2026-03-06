Непоющая женщина — горе в стране

Играющая в Кубке Азии по футболу женская сборная Ирана оказалась в центре резонансной истории. Ее игроки были названы ведущим государственного телевидения «предательницами военного времени» после того, как отказались исполнять государственный гимн. Это заставило активизироваться правозащитников и журналистов, считающих, что спортсменкам по возвращении на родину грозит дело о государственной измене, за которую в Исламской Республике предусмотрена смертная казнь. В адрес австралийского правительства звучали просьбы взять в свои руки вопрос безопасности футболистов. Власти страны, принимающей региональное состязание, на эти обращения пока внятно не ответили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Женская сборная Ирана по футболу, 2 марта

Фото: AAP / Dave Hunt / Reuters Женская сборная Ирана по футболу, 2 марта

Фото: AAP / Dave Hunt / Reuters

Причины для беспокойства о судьбах футболисток сборной Ирана появились во время их выступления на Кубке Азии. Их первый матч — против южнокорейских соперниц (0:3) — состоялся 2 марта и сразу попал в заголовки мировых СМИ. Произошло это не из-за собственно спортивной ценности, а из-за политического жеста иранок в отношении действующего режима, уцелевшего после гибели аятоллы Хаменеи. Футболистки отказались исполнять национальный гимн перед началом встречи — слушали его молча.

Непонятно, был ли у акции конкретный повод. По информации The Guardian, руководство сборной отклоняет запросы СМИ на интервью и сводит к минимуму общение членов команды с журналистами на пресс-конференции. Как бы там ни было, протест был встречен враждебно на иранском государственном телевидении.

Телеведущий Мохаммед Реза Шахбази назвал действия футболисток «вершиной бесчестия», а их самих — «предательницами военного времени».

Эти слова заставили вспомнить о том, что вообще-то в Иране за государственную измену предусмотрено самое суровое из всех возможных наказаний — смертная казнь. Исполнительный директор Совета по делам беженцев Австралии Пол Пауэр заявил The Guardian, что «безусловно, судя по имеющимся данным, членам сборной будет угрожать опасность, если они вернутся на родину».

Он отметил, что «участники мирных протестов уже сталкивались с ужасными последствиями» (журнал Time со ссылкой на неназванных сотрудников Министерства здравоохранения Ирана сообщал о 30 тыс. погибших в ходе январских уличных акций; согласно официальным данным, предоставленным администрацией президента Ирана, это число примерно в десять раз меньше).

Тем временем базирующийся в Германии иранский журналист Али Борнаи призвал министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг взять на себя вопросы обеспечения безопасности команды. Министр ответила уклончиво. Она ограничилась дежурными заявлениями о том, что власти Австралии «поддерживают храбрый народ Ирана в его борьбе против угнетения».

«Мы призвали иранский режим защитить свой народ и обеспечить свободу выражения мнений и мирных собраний без страха перед репрессиями»,— сказала Пенни Вонг.

Министр внутренних дел Австралии Тони Берк, в ведении которого программа гуманитарной миграции, отказался комментировать ситуацию The Guardian.

Кроме того, спикеры обращают внимание на то, что на игроков женской сборной Ирана, которой на Кубке Азии предстоит провести еще один матч, оказывается давление. 5 марта, перед матчем с австралийками (0:4), иранки уже исполняли гимн, причем пели «от души» и параллельно отдавали воинское приветствие. Незадолго до этого анонимный источник австралийского телеканала SBS News утверждал, что их пытались принудить «хотя бы прошептать эти слова».

А правозащитник Сайрус Джонс возмутился тем, как устроен быт иранских спортсменок. «Эти женщины — пленницы! — сказал он.— Иранская охрана (служба безопасности приехала на Кубок Азии вместе с командой.— “Ъ”) дежурит на их этаже в отеле по ночам. Им запрещено покидать свои номера. Им запрещено пользоваться общественными туалетами. За ними следят во время завтраков, когда они садятся в автобус».

Когда сборная Ирана покинет Австралию, пока неясно. После двух разгромных поражений на групповом этапе им нужна крупная победа в матче против филиппинской команды 8 марта. Да и она не гарантирует выход в play-off.

Роман Левищев