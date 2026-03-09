Пострадавший при атаке БПЛА детсад в Абинском районе возобновит работу после ремонта

Детский сад «Ягодка» в поселке Ахтырском Абинского района Кубани возобновит работу 10 марта после устранения повреждений от ночной атаки БПЛА. Учреждение временно закрыли на ремонт после того, как обломки беспилотника повредили калитку и окна в двух кабинетах. Пострадавших в результате инцидента не было, сообщил глава Абинского района Илья Биушкин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Телеховец Фото: Станислав Телеховец

«Понимаю, что это создает неудобства для родителей. Прошу отнестись с пониманием — безопасность детей для нас превыше всего»,— написал руководитель муниципалитета.

Специалисты провели полную проверку территории дошкольного учреждения и выполнили все необходимые восстановительные работы. Территорию оцепили, на месте работали оперативные и специальные службы.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что обломки сбитых беспилотников упали на территории детского сада в Абинском районе и Дома культуры в Северском районе Краснодарского края. Пострадавших в результате происшествия нет.

Беспилотную опасность объявили в регионе накануне в 12:53. В связи с угрозой атаки дронов ввели временные ограничения на полеты в аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика.

Анна Гречко