Сочи принял миллион туристов за два месяца 2026 года

За первые два месяца 2026 года Сочи принял порядка 1 млн туристов. Средняя загруженность объектов размещения составила 68%, сообщил в своих соцсетях глава курорта Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Наиболее востребованными у отдыхающих остаются санаторно-курортное лечение и оздоровительные программы. «Люди приезжают к нам за здоровьем, хорошим настроением и комфортом, активным отдыхом в горах и на зимних пляжах»,— отметил мэр.

В зимний сезон гостей курорта обслуживают 635 объектов размещения различных форматов — от небольших гостевых домов до крупных санаторных комплексов.

По информации систем бронирования, Сочи сохраняет первенство в рейтинге предпочтений туристов при планировании весенне-летнего отдыха.

Привлекательность курорта повышают объекты горного кластера, включающие 174 км горнолыжных трасс, развитую гастрономическую и развлекательную инфраструктуру, а также современную систему подъемников. В мартовские праздничные выходные в городе одновременно находятся около 100 тыс. туристов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Сочи в 2026 году планируют открыть гостиничный комплекс Double Tree by Hilton Sochi Krasnaya Polyana, санаторий «Волна» и гостиницу «Приморская», в Анапе — отель Alean Premium Anapa, санаторный комплекс пять звезд Dusit Thani Resort & SPA Anapa Miracleon, санаторно-курортный комплекс «Фиолето 3». В муниципальных образованиях региона в этом году гостей будут принимать 40 новых комплексов. Номерной фонд увеличат на 1,2 тыс. мест.

Анна Гречко