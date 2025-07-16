Слова перешли в дело

Бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу приговорили к году и восьми месяцам по делу об оскорблении и угрозах прокурору. При этом суд оправдал политика по статье о подстрекательстве к нападению на генпрокурора, сообщает CNN Turk. Поводом для разбирательств стали высказывания Имамоглу в адрес главного прокурора Стамбула Акина Гюрлека и его семьи в январе 2025-го. О каких конкретно словах идет речь, СМИ не уточняют. Подсудимый не признал свою вину и заявил, что судебные иски против него политически мотивированы. Весной этого года силовики задержали, а затем арестовали Имамоглу по обвинению в коррупции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мэрия Стамбула Фото: Мэрия Стамбула

Политика называют главным соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана, напомнил турецкий журналист Абдуррахман Камбуроглу: «В отношении Экрема Имамоглу также заведено дело о коррупции. В связи с этим он уже второй или третий месяц находится в заключении. Параллельно с этим началось расследование, связанное с главным прокурором, которого якобы бывший мэр Стамбула оскорбил. Приговор вынесен именно по этому делу. Если Верховный суд подпишет вердикт, то в таком случае он не сможет в будущем претендовать на пост президента или мандат депутата. При этом его оправдали по статье о преследовании лиц, принимавших участие в борьбе с терроризмом. Ранее политик заявлял, что является главным кандидатом от оппозиции и будет участвовать в выборах главы государства. Также можно добавить, что в Турции именно Экрема Имамоглу видели в качестве сильного оппонента Эрдогана и его преемника. Теперь все это находится под угрозой».

В 2023 году кандидатуру Имамоглу рассматривали для выдвижения на президентские выборы. Политик — один из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии, которая выступает за европейский путь развития Турции. Тюремный срок мэра такого важного города неизбежно повлияет на внешнюю политику страны, считает профессор департамента зарубежного регионоведения Высшей школы экономики и бывший посол России в Саудовской Аравии Андрей Бакланов: «Происходящие события очень серьезные, потому что речь идет о предопределении в значительной мере дальнейшего вектора внутреннего развития.

Пока на поверхности это выглядит как клановая борьба между центрами силы. Но на самом деле есть очень серьезная подоплека и внешнеполитическая.

Мэр, против которого не в первый раз предпринимаются такие жесткие меры, представляет собой знаковую фигуру, выступающую за большую балансировку внешней политики, опору на европейские страны. В какой-то мере это делается для того, чтобы дать альтернативную программу действий. В этом случае можно было бы сказать в отношении политики Эрдогана, что он ошибается, а дальше бы оппозиция, придя к власти, эти ошибки исправит. При этом, по большому счету, и оппоненты действующего президента, и он сам все-таки имеют общие подходы, которые заключаются в необходимости идти по целому ряду векторов, включая связь с Западом, европейскими странами, НАТО, и одновременно расширять взаимодействие с тем, что называется "коллективный Восток", Глобальный Юг, в том числе с ближайшими соседями».

В июле турецкие силовики задержали трех других членов оппозиционной Республиканской партии: мэров Аданы и Адыямана, а также главу Антальи. Следственные действия проводились в рамках дела о коррупции в отношении муниципалитета Стамбула.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Леонид Пастернак