Восточный обход Краснодара на М-4 «Дон» ограничат до одной полосы на неделю

Специалисты приступили к проведению аварийно-восстановительных работ на путепроводе Восточного обхода Краснодара на 1,3 тыс. км трассы М-4 «Дон». Работы проходят в период с 6 по 13 марта и сопровождаются сужением проезжей части до одной полосы в каждом направлении, сообщили в «Автодоре».

Для обеспечения безопасности дорожного движения и оперативного проведения восстановительных мероприятий специалисты организовали ограничение движения и снижение скоростного режима. Водителей призвали учитывать эти изменения при планировании маршрутов и выбирать альтернативные пути для проезда, чтобы избежать заторов и повысить безопасность.

На участке работ запланирована замена балок пролетных строений, дорожного покрытия, перильного и барьерного ограждения. Специалисты обеспечивают координацию работ с аварийными и дорожными службами для минимизации рисков и предотвращения аварийных ситуаций.

Ранее аналогичные работы выполнялись на мосту через реку Сосыка и путепроводе через железную дорогу у станицы Павловской. На этих участках трассы М-4 «Дон» специалисты также организовали снижение скорости движения до 40 км в час.

Одновременно ведется подготовка к восстановлению движения на участке федеральной трассы А-147 Джубга–Сочи в Хостинском районе. Здесь специалисты планируют завершить работы перед началом летнего туристического сезона и восстановить полноценное движение в сторону Адлера до 1 июня.

Дорожные службы подчеркивают необходимость соблюдения водителями временных ограничений и рекомендуют заранее планировать маршруты, чтобы избежать задержек. Все работы выполняются с целью обеспечения надежности транспортной инфраструктуры и повышения безопасности участников дорожного движения на ключевых магистралях Краснодарского края.

Мария Удовик