Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Израиль сообщил о первых потерях с начала операции против «Хезболлы» в Ливане

Два израильских военнослужащих погибли во время наземной операции против движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Это первые жертвы среди израильских военных с начала операции.

Один из погибших — 38-летний сержант Махер Хатар. Имя второго военнослужащего будет обнародовано позже. Они погибли при атаке боевиков «Хезболлы» утром 8 марта. Еще один израильский военнослужащий получил небольшие ранения, следует из заявления ЦАХАЛа, которое приводит The Times of Israel.

Израиль объявил о начале операции против «Хезболлы» 2 марта. В ЦАХАЛе заявили, что группировка вступила в военный конфликт против Израиля на стороне Ирана и нанесла ракетный удар по израильской территории. На следующий день израильская армия начала наземную операцию на юге Ливана. По данным Минздрава Ливана, за это время погибли почти 400 жителей страны.

Новости компаний Все