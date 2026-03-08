Израиль сообщил о первых потерях с начала операции против «Хезболлы» в Ливане

Два израильских военнослужащих погибли во время наземной операции против движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Это первые жертвы среди израильских военных с начала операции.

Один из погибших — 38-летний сержант Махер Хатар. Имя второго военнослужащего будет обнародовано позже. Они погибли при атаке боевиков «Хезболлы» утром 8 марта. Еще один израильский военнослужащий получил небольшие ранения, следует из заявления ЦАХАЛа, которое приводит The Times of Israel.

Израиль объявил о начале операции против «Хезболлы» 2 марта. В ЦАХАЛе заявили, что группировка вступила в военный конфликт против Израиля на стороне Ирана и нанесла ракетный удар по израильской территории. На следующий день израильская армия начала наземную операцию на юге Ливана. По данным Минздрава Ливана, за это время погибли почти 400 жителей страны.