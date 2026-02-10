«Основными драйверами цен остаются высокий спрос и растущая фискальная нагрузка на бизнес»

Крупные российские туроператоры уже открыли продажи летних путевок в Краснодарский край и Крым на грядущий сезон 2026 года. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), на курортах Краснодарского края отели подняли цены на лето в среднем на 3–5%, Крыма — на 15–20%. Как пояснила «Ъ-Кубань» Наталия Бирюкова, руководитель отдела продаж отеля Marine Garden Sochi by ZONT Hotel Group, ключевыми факторами роста стали высокий предварительный спрос, инфляционные издержки и общее восстановление туристического рынка.

«Динамика варьируется в зависимости от конкретного курорта. Например, Сочи лидирует по темпам роста. Отели главного курорта страны уже повысили тарифы на предстоящий летний сезон в среднем на 10–15% по сравнению с 2025 годом. Рост подкрепляется значительным увеличением объемов раннего бронирования. Рекордный спрос — в Ялте.

По данным туроператоров, объем предварительного бронирования на летний сезон 2026 года там вырос на 15–40% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Спросом пользуются объекты размещения, которые сохранили цены прошлого лета или повысили их незначительно.

В Анапе ценовая динамика напрямую зависит от решения властей по открытию пляжей. В случае их открытия можно ожидать резкого роста стоимости проживания. Если же запрет сохранится, цены, вероятно, останутся на текущем уровне.

Растет популярность Геленджика. Туроператоры фиксируют повышенный интерес к этому направлению. Данные платформы Travelline подтверждают тренд: бронирования отелей в Геленджике уже выросли на 17%, что сигнализирует о готовности рынка к повышению цен.

Дополнительным фактором, закладываемым в будущие тарифы, стали изменения в налоговом законодательстве. С января 2026 года максимальная ставка курортного сбора выросла вдвое — до 2% от стоимости номера. Одновременно около 60% российских отелей на УСН переходят на НДС, а для малого бизнеса ставка страховых взносов увеличивается с 15 до 30%. Эти издержки неминуемо отразятся на финальной стоимости отдыха.

Текущий момент является хорошим "окном" для агрессивных ранних продаж. Туристы могут сэкономить, пока цены еще не достигли пика, а отели и туроператоры — обеспечить себе стабильный cash flow и планируемую загрузку. В нашем отеле мы также придерживаемся подобной стратегии. К началу летнего сезона тариф будет скорректирован в сторону увеличения.

В 2026 году ожидается дальнейшее укрепление рынка премиального отдыха на Черном море. Основными драйверами цен остаются высокий спрос и растущая фискальная нагрузка на бизнес, что делает раннее бронирование наиболее выгодной стратегией для всех участников рынка».