В Ростовской области банки отклонили 81,6% заявок на кредиты

В Ростовской области доля отказов по розничным кредитам в декабре 2025 года составила 81,6%, увеличившись на 2,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на «Национальное бюро кредитных историй». Статистика охватывает все виды розничного кредитования: потребительские займы, POS-кредиты, банковские карты, автокредиты и ипотеку.

По информации аналитиков, наибольшие показатели отказов зафиксированы в Кемеровской области — 83,7%, Новосибирской области — 83,2% и Омской области — 83,1%. Наименьшие доли отклонений отмечены в Удмуртии — 78,1%, Нижегородской области — 78,2% и Воронежской области — 78,4%. В целом по России доля отказов достигла 81,9%, выросла на 3,7 процентного пункта относительно декабря 2024 года.

«Одобрение розничных кредитов в конце года стабилизировалось, но по-прежнему находится на очень низком уровне», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. При этом конкуренция за клиентов с высокой кредитоспособностью усиливается. По заявкам заемщиков с персональным кредитным рейтингом свыше 750 баллов доля отказов составляет 57%, добавил эксперт.

В ноябре 2025 года показатель отклонений в Ростовской области был еще выше — 82,2%, что на 3,9 процентного пункта больше, чем в аналогичном месяце предыдущего года.

Валентина Любашенко