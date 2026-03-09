Уиткофф и Кушнер отменили визит в Израиль

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и бизнесмен, зять президента Джаред Кушнер отменили планировавшийся 10 марта визит в Израиль. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения. Причины отмены не приводятся.

Американский портал Axios писал, что господа Уиткофф и Кушнер намерены встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Официально ни США, ни Израиль визит или его отмену пока не подтверждали.

28 февраля США и Израиль атаковали Иран. В ответ иранские власти стали наносить удары по американским военным базам в Персидском заливе. Вашингтон рассчитывает, что военная операция продлится четыре-шесть недель. Дональд Трамп заявил, что решение о ее окончании США примут вместе с Израилем.

