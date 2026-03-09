Axios: Уиткофф и Кушнер собираются встретиться с Нетаньяху 10 марта

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер собираются отправиться в Израиль и встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

Визит представителей США может состояться уже 10 марта, написал господин Равид в соцсети X. Какие вопросы они собираются обсудить с главой израильского правительства, не уточняется.

До этого президент Дональд Трамп заявил, что решение о завершении операции против Ирана Соединенные Штаты будут принимать совместно с Израилем. По его мнению, Иерусалим не будет продолжать боевые действия, если Вашингтон решит выйти из конфликта.