Трамп: решение об окончании операции против Ирана США примут вместе с Израилем

Президент США Дональд Трамп сообщил, что решение о прекращении операции против Ирана будет приниматься вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Я думаю, это будет обоюдное решение… Мы говорили об этом. Я приму решение в нужный момент, но все будет учтено»,— сказал господин Трамп в разговоре с The Times of Israel.

На вопрос о том, может ли Израиль продолжать войну против Ирана даже после того, как США решат прекратить свои удары, господин Трамп ответил, что не рассматривает такую возможность.

Американский президент добавил, что Исламская Республика уничтожила бы Израиль, если бы он и господин Нетаньяху не начали операцию. «Иран собирался уничтожить Израиль и все, что было вокруг него… Мы работали вместе. Мы уничтожили страну, которая хотела уничтожить Израиль»,— добавил он.