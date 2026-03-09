Горнолыжница Ворончихина принесла сборной России первое золото на Паралимпиаде

Горнолыжница Варвара Ворончихина принесла сборной России первое золото на Паралимпиаде в Италии. Спортсменка одержала победу в супергиганте. На прошлой неделе она взяла бронзу в скоростном спуске.

Варвара Ворончихина (Россия) после финиша в скоростном спуске Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Сегодня Ворончихина финишировала с результатом 1 минута 15,60 секунды. Спортсменка выступала в классе LW 6/8-2 (поражение части руки).

Варваре Ворончихиной 23 года. Она впервые принимает участие в Паралимпиаде. Россиянка также является чемпионкой мира и победительницей этапов Кубка мира.

На открывшихся 6 марта Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо сборная России выступает в составе шести человек. Команде впервые с 2014 года разрешили соревноваться под национальным флагом. Соревнования проходят с 6 по 15 марта.

Подробности — в материале «Ъ» «Маленькая да медальненькая».