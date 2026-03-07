Горнолыжница Ворончихина завоевала первую медаль России на Паралимпиаде

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина принесла сборной первую медаль на Паралимпийских играх в Италии. Она показала третье лучшее время в скоростном спуске на Паралимпийских играх в Италии. В дисциплине представлены спортсменки паралимпийского класса LW 6/8-2 (поражение части руки).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Варвара Ворончихина

Фото: Stoyan Nenov / Reuters Варвара Ворончихина

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Варвара Ворончихина преодолела дистанцию за 1 мин. 24,47 с. Победительницей стала шведская горнолыжница Эбба Орше (1.22,00).

На открывшихся 6 марта Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо сборная России выступает в составе шести человек. Команде разрешили соревноваться под национальным флагом.

