Маленькая да медальненькая

На открывающихся в пятницу, 6 марта, Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо сборная России выступит в очень маленьком — всего из шести человек — составе. Зато этот маленький состав будет соревноваться под национальным флагом и претендовать сразу на несколько наград, в том числе золотых. По крайней мере на этом настаивает послужной список некоторых оказавшихся в нем спортсменов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Горнолыжник Алексей Бугаев выступает и завоевывает награды на Паралимпийских играх с 2014 года

Фото: Christoph Soeder / dpa / ТАСС Горнолыжник Алексей Бугаев выступает и завоевывает награды на Паралимпийских играх с 2014 года

Эта Паралимпиада для России тянет даже на событие почти историческое, какой-то особенной важности, на веху. Хотя бы потому, что в ней уже успело вырасти целое поколение болельщиков, вряд ли видевших, как ее спортсмены на формально важнейших соревнованиях, то есть на Олимпийских и всегда следующих за ними практически встык Паралимпийских играх, выступают под своим флагом, слушают в свою честь национальный гимн и носят форму, четко обозначающую национальную принадлежность. Такого не было уже давным-давно. В последний раз без ограничений обошлась летняя Олимпиада 2016 года в Рио-де-Жанейро, потом только нейтральный, без флага, гимна, в максимально обезличенной экипировке, статус: сначала — из-за «допингового кризиса», затем — из-за кризиса иного рода, связанного с волной санкций, обрушившихся на отечественный спорт в связи со специальной военной операцией на Украине. Эти санкции вообще лишили Россию флага и гимна во всех соревнованиях в популярных спортивных жанрах. Недавно благодаря новым рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) они вернулись на юниорских турнирах, но на взрослых их еще не было.

С паралимпийцами случай особенно сложный. Им не везло еще больше, чем олимпийцам. Тех, несмотря на разгоравшийся в тот момент «допинговый кризис», пусть с отфильтровкой ряда спортсменов, пустили на Олимпиаду в Рио. Паралимпийцев — нет. Спустя шесть лет было еще ЧП, уже зимнее. На Паралимпиаде в Пекине россияне вообще не выступили: Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил всю команду буквально прямо перед стартом соревнований, сославшись на соображения безопасности.

Теперь он удивил снова, вернув ей полноценный статус, хотя наверняка догадывался, что не все с восторгом воспримут эту его инициативу, на которую пока так и не решился МОК. Градус раздражения по поводу такого формата российского участия принято иллюстрировать списком делегаций, решивших бойкотировать пятничную церемонию открытия. За сутки до нее он разросся до одиннадцати — наряду с Украиной в нем очутились Канада, Хорватия, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Польша, Германия и Нидерланды. Это на самом деле не так мало — пятая часть от всех государств, которые выступят в Италии. Но гораздо больше все-таки тех, у кого российский флаг и российский гимн, похоже, никакого отторжения не вызывают и кто готов их с удовольствием видеть или слушать.

Видеть и слушать, надо полагать, предстоит неоднократно. Российские спортсмены, несмотря на подарок МПК, пробились на Паралимпиаду с громадным трудом. Санкции в их отношении отменили, когда квалификационные состязания остались позади. Помог Спортивный арбитражный суд (CAS), который в конце прошлого года обязал допустить россиян на международные соревнования долго отказывавшую им в допуске Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS). А в ее ведении колоссальный пласт паралимпийской программы — три вида из шести. В итоге группа представителей России «на флажке» получила приглашения в Италию. Количественно она чрезвычайно скромная, эта группа. В ее составе шесть человек, на семь меньше, чем было в сборной России на февральской Олимпиаде, которая принесла ей одну-единственную награду — серебро ски-альпиниста Никиты Филиппова.

Но в данном случае цифры не должны обманывать. Качественно с точки зрения бэкграунда атлетов это очень хорошая команда.

Случайных людей нет вообще, а в шорт-лист претендентов на награды из-за дефицита международного опыта не входят разве что два парасноубордиста — Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер. У остальных с бэкграундом полный порядок.

Иван Голубков, если бы не ЧП с отстранением «на флажке» российской сборной, наверняка стал бы героем пекинской Паралимпиады. Незадолго до нее в Норвегии проходил чемпионат мира, и на нем он выиграл шесть золотых медалей в лыжных гонках и биатлоне (эти два вида паралимпийцы часто совмещают). К этой Паралимпиаде Голубков, судя по этапам Кубка мира, также подошел в отличной форме. Правда, в биатлоне, который контролирует не FIS, а другая федерация, Международный союз биатлонистов (IBU), ему выступить не доведется. Кубковые победы есть и у лыжницы Анастасии Багиян.

Горнолыжница Варвара Ворончихина, как и Иван Голубков, считалась фавориткой пекинской Паралимпиады. На норвежском мировом первенстве у нее было полдюжины наград и два золота. А о ее нынешнем тонусе неплохо рассказывают успехи на предшествовавших поездке в Италию кубковых этапах.

Наконец, в сборной России есть настоящая легенда паралимпийского спорта. Это горнолыжник Алексей Бугаев. Бугаеву всего 28 лет, однако, как ни странно, итальянская Паралимпиада, если считать «фантомную» пекинскую, для него уже четвертая в жизни. А первая была в 16-летнем возрасте в Сочи в 2014 году. И тогда на домашних трассах юный Бугаев произвел фурор — полдесятка завоеванных наград, две золотые. В Пхёнчхане в 2018 году он пополнил коллекцию золотом и серебром, а на альпийских спусках будет закрывать всю программу — скоростной спуск, супергигант, слалом, гигантский слалом и суперкомбинацию. И в каждой дисциплине от Бугаева будут ждать подвига, хотя, конечно подвигом для любого члена российского отряда было уже просто дотерпеть, несмотря на все передряги, до итальянской Паралимпиады, не плюнув на все.

Алексей Доспехов