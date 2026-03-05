Маленькая да медальненькая
Российские спортсмены впервые с 2022 года выступят на топовом соревновании с флагом и гимном
На открывающихся в пятницу, 6 марта, Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо сборная России выступит в очень маленьком — всего из шести человек — составе. Зато этот маленький состав будет соревноваться под национальным флагом и претендовать сразу на несколько наград, в том числе золотых. По крайней мере на этом настаивает послужной список некоторых оказавшихся в нем спортсменов.
Горнолыжник Алексей Бугаев выступает и завоевывает награды на Паралимпийских играх с 2014 года
Фото: Christoph Soeder / dpa / ТАСС
Эта Паралимпиада для России тянет даже на событие почти историческое, какой-то особенной важности, на веху. Хотя бы потому, что в ней уже успело вырасти целое поколение болельщиков, вряд ли видевших, как ее спортсмены на формально важнейших соревнованиях, то есть на Олимпийских и всегда следующих за ними практически встык Паралимпийских играх, выступают под своим флагом, слушают в свою честь национальный гимн и носят форму, четко обозначающую национальную принадлежность. Такого не было уже давным-давно. В последний раз без ограничений обошлась летняя Олимпиада 2016 года в Рио-де-Жанейро, потом только нейтральный, без флага, гимна, в максимально обезличенной экипировке, статус: сначала — из-за «допингового кризиса», затем — из-за кризиса иного рода, связанного с волной санкций, обрушившихся на отечественный спорт в связи со специальной военной операцией на Украине. Эти санкции вообще лишили Россию флага и гимна во всех соревнованиях в популярных спортивных жанрах. Недавно благодаря новым рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) они вернулись на юниорских турнирах, но на взрослых их еще не было.
С паралимпийцами случай особенно сложный. Им не везло еще больше, чем олимпийцам. Тех, несмотря на разгоравшийся в тот момент «допинговый кризис», пусть с отфильтровкой ряда спортсменов, пустили на Олимпиаду в Рио. Паралимпийцев — нет. Спустя шесть лет было еще ЧП, уже зимнее. На Паралимпиаде в Пекине россияне вообще не выступили: Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил всю команду буквально прямо перед стартом соревнований, сославшись на соображения безопасности.
Теперь он удивил снова, вернув ей полноценный статус, хотя наверняка догадывался, что не все с восторгом воспримут эту его инициативу, на которую пока так и не решился МОК. Градус раздражения по поводу такого формата российского участия принято иллюстрировать списком делегаций, решивших бойкотировать пятничную церемонию открытия. За сутки до нее он разросся до одиннадцати — наряду с Украиной в нем очутились Канада, Хорватия, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Польша, Германия и Нидерланды. Это на самом деле не так мало — пятая часть от всех государств, которые выступят в Италии. Но гораздо больше все-таки тех, у кого российский флаг и российский гимн, похоже, никакого отторжения не вызывают и кто готов их с удовольствием видеть или слушать.
Видеть и слушать, надо полагать, предстоит неоднократно. Российские спортсмены, несмотря на подарок МПК, пробились на Паралимпиаду с громадным трудом. Санкции в их отношении отменили, когда квалификационные состязания остались позади. Помог Спортивный арбитражный суд (CAS), который в конце прошлого года обязал допустить россиян на международные соревнования долго отказывавшую им в допуске Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS). А в ее ведении колоссальный пласт паралимпийской программы — три вида из шести. В итоге группа представителей России «на флажке» получила приглашения в Италию. Количественно она чрезвычайно скромная, эта группа. В ее составе шесть человек, на семь меньше, чем было в сборной России на февральской Олимпиаде, которая принесла ей одну-единственную награду — серебро ски-альпиниста Никиты Филиппова.
Но в данном случае цифры не должны обманывать. Качественно с точки зрения бэкграунда атлетов это очень хорошая команда.
Случайных людей нет вообще, а в шорт-лист претендентов на награды из-за дефицита международного опыта не входят разве что два парасноубордиста — Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер. У остальных с бэкграундом полный порядок.
Иван Голубков, если бы не ЧП с отстранением «на флажке» российской сборной, наверняка стал бы героем пекинской Паралимпиады. Незадолго до нее в Норвегии проходил чемпионат мира, и на нем он выиграл шесть золотых медалей в лыжных гонках и биатлоне (эти два вида паралимпийцы часто совмещают). К этой Паралимпиаде Голубков, судя по этапам Кубка мира, также подошел в отличной форме. Правда, в биатлоне, который контролирует не FIS, а другая федерация, Международный союз биатлонистов (IBU), ему выступить не доведется. Кубковые победы есть и у лыжницы Анастасии Багиян.
Горнолыжница Варвара Ворончихина, как и Иван Голубков, считалась фавориткой пекинской Паралимпиады. На норвежском мировом первенстве у нее было полдюжины наград и два золота. А о ее нынешнем тонусе неплохо рассказывают успехи на предшествовавших поездке в Италию кубковых этапах.
Наконец, в сборной России есть настоящая легенда паралимпийского спорта. Это горнолыжник Алексей Бугаев. Бугаеву всего 28 лет, однако, как ни странно, итальянская Паралимпиада, если считать «фантомную» пекинскую, для него уже четвертая в жизни. А первая была в 16-летнем возрасте в Сочи в 2014 году. И тогда на домашних трассах юный Бугаев произвел фурор — полдесятка завоеванных наград, две золотые. В Пхёнчхане в 2018 году он пополнил коллекцию золотом и серебром, а на альпийских спусках будет закрывать всю программу — скоростной спуск, супергигант, слалом, гигантский слалом и суперкомбинацию. И в каждой дисциплине от Бугаева будут ждать подвига, хотя, конечно подвигом для любого члена российского отряда было уже просто дотерпеть, несмотря на все передряги, до итальянской Паралимпиады, не плюнув на все.