В аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара задерживаются 43 рейса после угрозы БПЛА

В аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика задерживается 43 рейса после снятия ограничений на полеты, введенных 8 марта из-за беспилотной угрозы в Краснодарском крае. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушных хабов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба аэропорта «Краснодар» Фото: Пресс-служба аэропорта «Краснодар»

Ограничения действовали с полудня 8 марта, утром 9 марта аэропорты возобновили прием и выпуск судов. По информации на 10:55, в Геленджике задержан один рейс из Москвы, в Краснодаре — два борта из Красноярска и Стамбула.

Больше всего задержек в аэропорту Сочи: 16 рейсов на вылет в Нижнекамск, Екатеринбург, Самару, Киров, Саратов, Санкт-Петербург, Москву, Казань, Нижний Новгород и Омск. На прилет задержано 24 борта из Тбилиси, Еревана, Стамбула, Екатеринбурга, Тюмени, Новосибирска, Красноярска, Самары, Антальи, Саратова, Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Нижнекамска и Кирова.

К 10:00 аэропорт Сочи обслужил семь рейсов на прилет и 15 на вылет. 13 бортов, ушедших на запасные аэродромы, возвращаются в город. На время ожидания с пассажирами работают представители авиакомпаний, обеспечивая всем необходимым, согласно требованиям законодательства.

Беспилотную опасность объявили в Краснодарском крае 8 марта в 12:53. Утром следующего дня угрозу атаки беспилотников отменили, работа аэропортов Кубани восстановлена.

Анна Гречко