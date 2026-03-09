Аэропорты Краснодара, Сочи и Геленджика возобновили работу после угрозы атаки БПЛА

Авиасообщение в аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика восстановлено 9 марта после ограничений, введенных накануне в связи с угрозой атаки беспилотников. О возобновлении приема и выпуска воздушных судов в авиагаванях сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Запрет на полеты в трех аэропортах региона действовал с 8 марта. Меры ввели для обеспечения безопасности из-за объявленной в Краснодарском крае угрозы атаки БПЛА. Беспилотную опасность объявили в воскресенье в 12:53.

В течение 8 марта российские военные отразили масштабную атаку украинских дронов. С 8:00 до 14:00 перехватили и ликвидировали 152 вражеских БПЛА, из них четыре над Азовским морем и два над Краснодарским краем. С 14:00 до 18:00 уничтожили 170 беспилотников противника — 27 над территорией Краснодарского края, пять над Азовским морем и четыре над российской частью Черного моря. С 18:00 до 20:00 системы противовоздушной обороны перехватили 30 украинских беспилотников, шесть из них над Кубанью и один над Азовским морем.

Анна Гречко