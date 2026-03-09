Азербайджан возобновит грузовое сообщение с Ираном

Азербайджан 10 марта возобновит грузовые перевозки через государственную границу с Ираном. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского кабмина. Ограничения снимут в 10:00 по местному времени (9:00 мск).

5 марта по территории аэропорта и вблизи школы в пригороде Нахичевани ударили иранские беспилотники, пострадали четыре человека. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал атаку терактом. В тот же день на азербайджано-иранской границе полностью приостановили движение грузовых автомобилей. Из-за этого в Иране застряли более 1,5 тыс. российских дальнобойщиков. Власти Ирана отрицают причастность к налету дронов.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Иранский транзит дал по тормозам».