Иранский транзит дал по тормозам

Свыше 1,5 тыс. российских дальнобойщиков не могут выехать из Ирана. Фуры скопились на таможенном пункте в городе Астара на границе с Азербайджаном. Накануне после падения беспилотников в Нахичевани власти страны приостановили движение грузового транспорта на направлении с Ираном, сообщает госагентство «АзерТАДЖ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters

По данным местных Telegram-каналов, сегодня ночью через пункт пропуска пропустили всего около 100 машин. Остальных перевозчиков сейчас пытаются перенаправить к другим переходам, рассказал “Ъ FM” независимый эксперт по организации международных грузовых перевозок Яшар Гусейнсой, который координирует действия дальнобойщиков в регионе:

«Сейчас граница между Ираном и Азербайджаном полностью закрыта по грузовой и пассажирской линии. Ни одна грузовая машина из Ирана не может транзитом проехать в Россию, а из России не может через Азербайджан транзитом проехать в Иран.

Из Ирана на границе с Азербайджаном перевозчики всех стран мира могут пройти только через два контрольно-пропускных пункта. Один из них — Астара, второй — Билясувар. Вчера мне позвонили с дагестанской таможни из России и сказали уведомить об этом все транспортные компании Ирана. Чтобы продолжить движение и не останавливать логистику, нужно либо останавливать все машины в Дагестане, либо идти в обход через Грузию и Турцию».

Российские перевозчики доставляли в Тегеран зерно, крупу и муку, а обратно должны были везти овощи и фрукты. По словам водителей, если им не позволят выехать в ближайшее время, часть продукции может испортиться. Страховой брокер и основатель компании AMsec24 Антон Мельцов отмечает, что в последние годы логистические компании все чаще пытаются экономить на страховании грузов:

«Последние годы ключевая ставка была сильно задрана. Из-за этого многие владельцы автомобилей, фур имеют свой парк в лизинге. Зачастую они экономят на страховании, поскольку оно рассчитывается из стоимости грузов и их видов: опасные ли они, скоропортящиеся ли.

Насколько быстро можно получить компенсацию, зависит от правильной подачи документов. В целом страховые компании в этом плане не вредничают — они пытаются выплатить ее, если действительно есть страховой случай. Информационный фон зачастую является достаточным аргументом для того, чтобы страховая приняла заявление об убытках и рассмотрела сторону клиента. Даже если там требуют какие-то дополнительные документы, их достаточно легко собрать».

По словам собеседников “Ъ FM”, стоимость доставки грузов в фурах с Ближнего Востока в Россию может резко вырасти. Если еще год назад один рейс обходился максимум в 300 тыс. руб., то сейчас цена может достигать 1 млн руб. Это также может отразиться на стоимости плодоовощной продукции. Иран — один из крупных поставщиков таких товаров на российский рынок. Так, в 2023 году Россия импортировала из этой страны свыше 100 тыс. тонн перца, около 30 тыс. тонн баклажанов и примерно 4 тыс. тонн кабачков.

Андрей Дубков