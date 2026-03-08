Фрагменты сбитых БПЛА обнаружили в Анапе, Сочи, Крымске и Абинском районе

Обломки беспилотных летательных аппаратов, сбитых российской ПВО, упали в пяти населенных пунктах Краснодарского края. Пострадавших среди людей нет, сообщил оперативный штаб региона.

Фото: Ара Киланянц, Коммерсантъ

В Анапе фрагменты БПЛА рухнули в селе Варваровке, хуторе Усатова Балка и станице Анапской. Осколки повредили остекление в двух частных домах.

В поселке Ахтырском Абинского района обломки беспилотников разбили окна в пяти квартирах многоэтажного дома. Территорию падения фрагментов оцепили. В Крымске осколки дрона повредили окна домов по двум адресам.

Как сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале, обломки БПЛА упали в различных районах курорта. В Адлере осколки разбили стекла рейсового автобуса с пятью пассажирами на борту — никто не пострадал. На железнодорожных путях у станции Лоо повреждена контактная линия, последствия оперативно устранили.

«Во всех случаях пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены»,— сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

Всего за день российские военные перехватили 322 украинских беспилотника. С утра до 14:00 уничтожили 152 дрона, включая четыре над Азовским морем и два над Краснодарским краем. С 14:00 до 18:00 обезвредили еще 170 БПЛА, в том числе 36 над Кубанью и прилегающими морями. Около 20:00 в Сочи сработала система ПВО. Городские службы перевели в режим повышенной готовности.

