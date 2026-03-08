Обломки беспилотников повредили автобус и контактную сеть на ж/д путях в Сочи

Осколки сбитых украинских беспилотников повредили остекление рейсового автобуса с пятью пассажирами и контактную линию на железной дороге в Сочи вечером 8 марта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Мэр отметил, что Вооруженные силы России отразили атаку украинских дронов. Все угрожавшие городу беспилотные аппараты уничтожены. Пострадавших среди людей нет, объекты инфраструктуры остались целыми.

В Адлерском районе осколки повредили стекла маршрутного автобуса. В момент происшествия в салоне находились пять человек — никто не пострадал. На железнодорожных путях у станции Лоо обломки повредили контактную линию.

«Специалисты быстро прибыли на место происшествия для устранения последствий. Сейчас принимаются меры для предотвращения задержек поездов», — написал Прошунин в Telegram.

Осколки сбитых беспилотников также обнаружили в Анапе, Крымске и Абинском районе. Пострадавших среди населения нет.

Анна Гречко