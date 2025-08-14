В Крыму ветеранов СВО подготовят к работе в учебных заведениях

В Республике Крым с августа 2025 года стартует программа профессиональной переподготовки для участников СВО и ветеранов боевых действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство труда и социальной защиты региона.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Обучение пройдет на базе Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования по программе «Теория и методика преподавания учебного предмета “Основы безопасности и защиты Родины” и основы управленческой деятельности в образовательном учреждении».

Срок освоения курса — 504 часа. Продолжительность — четыре месяца.

Сейчас в институте продолжается набор слушателей, документы уже подали 13 человек. Начало занятий запланировано на 25 августа.

Анна Гречко