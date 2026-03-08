Над Кубанью и акваторией Черного моря сбили семь БПЛА

В вечернее время 8 марта российские системы противовоздушной обороны отразили серию атак с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В период с 18:00 до 20:00 шесть дронов были уничтожены непосредственно над территорией Краснодарского края, еще один аппарат ликвидирован над акваторией российской части Черного моря, сообщает Минобороны РФ.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Всего за эти два часа над различными регионами страны перехватили 30 БПЛА. Воздушные цели уничтожались над Тульской (8 единиц), Брянской (5), Рязанской (4), Орловской (3) и Белгородской областями (1), а также над Московским регионом (2).

Ранее в течение дня обломки сбитых дронов были обнаружены в Анапе, Крымске и Абинском районе; в результате этих инцидентов никто из местных жителей не пострадал. Суммарно за 8 марта российские военные обезвредили более 350 беспилотников в разных зонах ответственности.

Анна Гречко